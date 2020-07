«La bataille du jury»

Dakota et Nadia: «Tous les candidats étaient favoris»

Le duo de danseurs valaisans est revenu sur sa participation au programme «La France a un incroyable talent, la bataille du jury», diffusé mardi 14 juillet 2020 sur M6.

Pour la TV, Dakota et Nadia ont misé sur l’émotion.

La finale de «La bataille du jury» a vu se confronter 12 candidats ayant marqué avec leurs performances l’histoire du programme «La France a un incroyable talent». Avec une danse inspirée par l’isolement provoqué par les réseaux sociaux, les Valaisans Dakota et Nadia, 29 et 23 ans, ont terminé à la 6e place.

Dakota: Le niveau était élevé et les candidats tellement différents que l’on était tous favoris.

Dakota: Oui, ensemble. On n’avait encore jamais vu les images de notre passage, enregistrées en novembre 2019. On avait hâte de découvrir ce qu’avait donné notre chorégraphie sur scène.

Nadia: D’autant plus qu’on l’a imaginée et créée en un temps record, quatre jours, entre deux tournages du programme.

Dakota: C’est mon vécu. Avec tout ce qui nous est arrivé, on a été beaucoup sollicités par les réseaux sociaux et j’ai été absorbé par eux. En se documentant, on s’est rendu compte que l’addiction aux réseaux sociaux était un vrai fléau.