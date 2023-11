Dakota Johnson utilise l’humour pour vaincre ses démons

Dépressive depuis l’âge de quinze ans, Dakota a expliqué que l’humour lui permettait de «détourner» ce mal qui la ronge si souvent. Et son compagnon, le chanteur Chris Martin, qu’elle a rencontré en 2017, l’aide bien dans ce sens. «Il y a quelques semaines, j’ai eu une journée difficile. Et mon copain m’a gentiment demandé si j’allais vraiment mal. Je lui ai dit non, a-t-elle expliqué. Il m’a alors répondu: «Bébé, tu portes un tee-shirt «Cats»!» La trentenaire a alors précisé en riant qu’il s’agissait bien de la comédie musicale «Cats», considérée par certains comme ringarde, et que cela prouvait bien qu’elle allait vraiment mal. «Sa blague m’a aussitôt remonté le moral et je me suis sentie mieux», a-t-elle dit.