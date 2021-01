En coupant plus près du continent sud-américain que son concurrent, le skipper d’«Apivia» a grappillé plus de 40 milles (64 km) sur Bestaven («Maître Coq IV»), mais le leader a augmenté sa vitesse dans l’après-midi pour finalement compter 115,6 milles nautiques (près de 215 km) d’avance, au classement de dimanche soir à 22 heures.

Roura continue de se battre

Après 48 heures de tests et de tentatives de réparation et en concertation avec son équipe à terre et le constructeur des vérins, l’origine de ce dysfonctionnement reste inconnue. «L’air qui est entré dans le système créé beaucoup d’émulsions avec l’huile du système, expliquait Cyril Enjalran, Boat Captain via le site officiel du projet. Le mécanisme est donc déséquilibré et le manque de pression ne permet pas toujours à la quille de rester en place lorsqu’elle est angulée.»