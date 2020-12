Charlie Dalin est bien parti pour dépasser Yannick Bestaven et s’emparer de la tête de la course.

Après avoir dégringolé de la 3e à la 7e place dans la nuit, Thomas Ruyant (LinkedOut) est remonté en 6e position, devancé par Boris Herrmann (3e, Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), Jean Le Cam (4e, Yes We Cam!) et Damien Seguin (5e, Groupe Apicil). Les quatre skippers se tiennent en à peine 30 milles.