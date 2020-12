Charlie Dalin est bien parti pour dépasser Yannick Bestaven et s’emparer de la tête de la course.

Yannick Bestaven (Maître Coq IV) reste en tête du Vendée Globe mais son poursuivant immédiat, Charlie Dalin (Apivia), n'accuse plus que 1,2 mille nautique (2,2 km) de retard, selon le pointage de vendredi matin.

Thomas Ruyant (LinkedOut) dégringole de la 3e à la 7e place du classement, devancé en plein océan Pacifique par Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), Jean Le Cam (Yes We Cam!), Damien Seguin (Groupe Apicil) et Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family).