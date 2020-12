Alan Roura 15e

Au dernier pointage vendredi soir, Alan Roura, avec une vitesse moyenne de plus de 18 nœuds sur les 4 dernières heures de course, figurait toujours en 15e position de la flotte, à 2270 milles (4200 km) de Charlie Dalin. Avec «La Fabrique», il a fait un petit trou sur ses poursuivants: Arnaud Boissières (16e) et Stéphane Le Diraison (17e) ont respectivement 263,5 et 389, milles de retard sur le skipper genevois.