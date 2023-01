Essai: Dallara Stradale: une bête en fibre de carbone homologuée pour la route

Le constructeur a bien fait d’intégrer «Stradale» (routier, en italien) au nom du modèle. Car, vu comme elle en impose, on a peine à croire que la Dallara Stradale, avec son énorme aileron, soit une voiture homologuée pour la route. Et pourtant! On peut effectivement aller acheter son pain le matin à bord de cet engin.

Dallara développe avant tout la technologie de course: les spécialistes de Varano conçoivent des châssis pour les bolides de Formule 1, peaufinent l’aérodynamique des voitures de compétition et mettent au point des voitures LMP2 compétitives avec la bénédiction de la FIA. Ils fournissent et soutiennent des constructeurs de renom – la palette va d’Audi à Toyota en passant par Ferrari. Mais le fondateur de l’entreprise, Giampaolo Dallara, voulait une routière, avec laquelle il pourrait se rendre sur circuit et rentrer tranquillement chez lui après quelques rapides tours de piste.