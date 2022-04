Hockey sur glace : Dallas décroche le dernier billet pour les play-offs de NHL

Les Stars ont arraché, dans la nuit de mercredi à jeudi, leur ticket pour les séries éliminatoires. Un assist pour Kurashev avec Chicago.

Côté Blackhawks, Philipp Kurashev, crédité d’une mention d’aide sur le 2e but de son équipe, a obtenu son 21e point de l’exercice. Mais le défenseur grison n’a pas trouvé la faille lors de la série de tirs aux buts, où il a fallu attendre le 13e tireur et une réussite de Tyler Johnson pour que les filets tremblent.

Trois clubs composant avec des joueurs suisses tenteront de remporter la Coupe Stanley: Minnesota (Kevin Fiala), Nashville (Roman Josi) et Carolina (Nino Niederreiter). En revanche, la saison outre-Atlantique de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler (New Jersey), Pius Suter (Detroit), Janis Moser (Arizona), Timo Meier (San Jose), Philipp Kurashev (Chicago) et Dean Kukan (Columbus) s’arrêtera au terme de la saison régulière. Certains devraient donc pouvoir venir renforcer l’équipe de Suisse pour les Mondiaux.