Dallas Empire s'adjuge son second sacre de la saison

Les Texans ont remporté les Chicago Home Series de la Call of Duty League ce week-end, dominant Altanta FaZe et les Chicago Huntsmen.

Le sixième week-end de la Call of Duty League promettait d'être explosif, et il n'a pas déçu. Pour la première fois depuis le lancement de la saison, les trois teams considérées comme les plus dangereuses et dominantes, à savoir Dallas Empire, Chicago Huntsmen et Atlanta FaZe, se sont retrouvées en compétition au même moment lors des Chicago Home Series. Résultat des courses: une bataille de titans qui a vu Dallas s'imposer avec autorité en finale face à Atlanta, les Texans devenant au passage la première équipe de la ligue à avoir remporté deux étapes après leur précédente victoire à Los Angeles.