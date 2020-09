La team Dallas Empire a remporté les play-off de la Call of Duty League dimanche. Call of Duty League

C’est à un dénouement digne des meilleurs westerns qu’ont eu droit les spectacteurs de la Call of Duty League dimanche. Après avoir fait la course dans un mouchoir de poche durant toute la saison, le leader du classement Altanta FaZe et son dauphin Dallas Empire se sont retrouvés opposés dans un ultime duel lors de la finale des play-off, disputée en ligne. Et, surprise, Ian «CrimSix» Porter et son équipe ont mis fin au parcours d’Atlanta de la façon la plus brutale qui soit, s’imposant 5-1 dans un match qui restera longtemps dans les mémoires. Les Texans deviennent ainsi les premiers champions du monde de la Call of Duty League version franchisée.

Première fissure

Avec le recul, les prémices du couronnement de Dallas étaient peut-être déjà visibles lors de l’étape des London Home Series, brillamment remportée début juillet. Mais c’est véritablement lors de ce «Championship Week-End» que les Texans ont pris le dessus sur leurs éternels rivaux. Après la première partie des play-off, quatre teams pointaient dans le dernier carré: Dallas Empire, Atlanta FaZe, Chicago Huntsmen et London Royal Ravens. La première fissure dans la machine bien huilée d’Atlanta FaZe s’est produite lors de leur première rencontre avec Dallas dans ce carré, le samedi. Incapables de plier le jeu lors de la 4e manche, les Géorgiens se sont laissés entraîner par les Texans dans une 5e manche catastrophique, concédant ainsi le match 3-2.

Relégué dans le «Loser’s Bracket», Atlanta s’est alors retrouvée confrontée à un autre de ses «meilleurs ennemis», les Chicago Huntsmen, victorieux des Royal Ravens. Après leur première confrontation durant les play-off, Atlanta FaZe a donc remis l’ouvrage sur le métier et s’est défaite de l’équipe de Scump sur le score de 3-1 au terme d’une partie remportée in extremis.

Domination totale

De retour aux affaires, Atlanta FaZe avait ainsi l’occasion de prendre sa revanche sur Dallas Empire dans une finale qui s’annonçait acharnée, disputée sur huit parties au maximum (les Texans profitant d’un point d’avance en raison de leur précédente victoire). En réalité, Dallas n’a eu besoin que de cinq petites manches pour soulever le trophée. Profitant notamment d’une très grosse performance de Huke, les Texans sont ainsi rentrés dans le match en écrasant Atlanta 250-173 en «Point Stratégique». Les choses ne se sont ensuite pas améliorées pour les Géorgiens, qui ont également concédé les deux manches suivantes en «Recherche et Destruction» et en «Domination». Grâce à un sursaut des joueurs MajorManiak et Cellium, Atlanta est parvenue à remporter la 4e manche, mais la marche vers la victoire de Dallas était d’ores et déjà inarrêtable. Les Texans se sont ainsi adjugé le titre de champion du monde lors de la cinquième partie, enlevée 6-4 sur «Recherche et Destruction».