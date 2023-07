Aide humanitaire: Damas autorise l’ONU à utiliser le principal poste-frontière

Damas «a pris la décision souveraine d’autoriser les Nations Unies et ses agences spécialisées à utiliser le point de passage de Bab al-Hawa pour apporter l’aide humanitaire aux civils dans le besoin dans le nord-ouest de la Syrie, en pleine coopération et coordination avec le gouvernement syrien pour une période de six mois à partir du 13 juillet», a déclaré à la presse l’ambassadeur syrien à l’ONU Bassam Sabbagh. «Nous venons de recevoir la lettre et nous l’étudions», a indiqué à l’AFP Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, interrogé sur l’annonce syrienne transmise par courrier à Antonio Guterres.