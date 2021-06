Syrie : Damas dénonce une «agression israélienne» et active sa défense antiaérienne

De violentes explosions ont retenti dans la capitale et ses alentours suite à des frappes israéliennes sur des positions militaires syriennes, témoigne une ONG.

De son côté, l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a fait état de «violentes explosions ayant retenti à Damas et autour de la ville, suite à des frappes israéliennes sur des positions militaires» de l’armée syrienne. Les frappes ont visé un secteur «à proximité de l’aéroport international de Damas ainsi qu’un bataillon de l’armée de l’air syrienne dans la région de Doumair», située à une cinquantaine de kilomètres de Damas, où «des explosions ont eu lieu dans des dépôts d’armes», a précisé l’OSDH.

Selon l’Observatoire, «des frappes ont également eu lieu dans le sud de la province de Homs» (centre) tandis que «des explosions ont retenti dans les provinces de Hama et Lattaquié» (nord et nord-ouest). «Les frappes ont entraîné des pertes humaines à Homs, où des équipes de secours ont été dépêchées sur les sites ciblés», a ajouté l’Observatoire, sans fournir un bilan précis. «Il s’agit des premières frappes israéliennes en Syrie depuis la récente guerre à Gaza» entre Israël et le groupe palestinien Hamas, a indiqué, par ailleurs, à l’AFP le directeur de l’OSDH Rami Abdel Rahmane.