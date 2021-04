Armes chimiques : Damas sous la menace de lourdes sanctions

Les pays occidentaux ont sommé mardi l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) de frapper la Syrie de sanctions sans précédent pour son utilisation présumée d’armes chimiques et pour n’avoir pas déclaré tout son stock.

Accusé d’attaques en 2017 contre le village de Latamné, Damas se voit menacé de perdre ses «droits et privilèges», dont son droit de vote, au sein de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, une mesure inédite dans l’histoire de l’OIAC basée à La Haye et fondée voilà près d’un quart de siècle.

Nombreuses questions sans réponses

La Syrie se voit reprocher d’avoir laissé sans réponses des interrogations de l’OIAC après la publication l’année dernière d’une enquête de l’instance attestant que le régime syrien avait utilisé du sarin et du chlore lors de trois attaques en mars 2017 sur le village de Latamné tenu par des rebelles. Damas n’a ensuite pas respecté le délai de 90 jours établi par l’OIAC pour déclarer les armes utilisées et révéler ses stocks restants.

Explications «insuffisantes»

Déclaration française «arrogante»

La Russie a également rejeté la proposition. «C’est très grave. Nous n’avons jamais eu ce genre de cas auparavant où un État membre soit privé de ses droits et privilèges», a déclaré l’ambassadeur russe Alexandre Choulguine. «Ne vous laissez pas duper», a toutefois insisté l’ambassadeur français, soulignant que la proposition «ne vise pas à exclure la Syrie des enceintes de l’OIAC» et qu’elle «pourra continuer à s’y exprimer, conformément aux règles de procédures appropriées».

L’OIAC, une arène aux tensions croissantes

En 2018, une majorité des États membres de l’OIAC avaient voté en faveur du renforcement de ses pouvoirs, l’autorisant à désigner l’auteur d’une attaque chimique et non plus seulement à documenter l’utilisation d’une telle arme. La Syrie et la Russie – elle-même sous pression à l’OIAC suite à l’empoisonnement d’Alexeï Navalny – ont toujours été contre ces nouveaux pouvoirs.