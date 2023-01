Fribourg : Damien Piller contre Migros: affaire classée

Le Procureur général a rendu lundi une ordonnance de classement contre l’ancien président de Migros Neuchâtel-Fribourg et une ancienne directrice de la coopérative.

Damien Piller était poursuivi pour gestion déloyale, subsidiairement escroquerie. L’ancien président de Migros Neuchâtel-Fribourg était soupçonné d’avoir attribué le chantier des magasins de Belfaux (FR) et La Roche (FR) à deux de ses propres sociétés et d’avoir touché 1,8 million de francs dans cette opération, ce qu’il avait toujours contesté. L’ex-directrice de Migros Neuchâtel-Fribourg était également visée par la procédure pénale. Le Procureur général a rendu le 9 janvier 2023, une ordonnance de classement contre les deux personnes mises en cause, selon un communiqué diffusé mardi.