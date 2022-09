Hockey: Damien Riat: «Je peux comprendre que le public soit fâché»

Le banc lausannois ne savait plus trop à quoi s’en tenir. Laurent Daspres/freshfocus

Le Genevois de la Vaudoise aréna était un peu en colère, après la prestation des siens, face à un adversaire direct pour les séries éliminatoires. L'attaquant qui n'a marqué qu'une seule fois cette saison est un peu à l'image de son club, en manque de réussite et incapable de pousser la rondelle au bon endroit, dès qu'il évolue avec un homme de plus sur la glace.

Encore une défaite qui fait mal...

Oui, clairement. Et je peux comprendre que le public soit fâché. On ne va pas passer par quatre chemins: c'est inacceptable. Je pense que c'est à chacun, dans le vestiaire, de se regarder dans un miroir et de donner plus sur la glace. Mettre de la passion et du cœur. Jouer pour ce maillot. C'est tout ce dont on a besoin. Qu'a fait de plus que nous Rapperswil, ce soir? Ils ont travaillé plus fort et mis au fond les petites occasions qu'ils avaient.

Il y a un problème au niveau de l'attitude?

On n'a pas été très constants depuis le début de la saison. Il y a eu des matches où, vraiment, on a montré du caractère, on est revenus de l'arrière... Et puis il y a des parties comme ce soir. Je ne sais pas quoi dire à part que je suis désolé pour les fans. Il faut qu'on se réveille et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes.

Le power-play semble avoir aussi toujours les mêmes problèmes…

Mais ce soir, j'ai envie de dire qu’on les a eues, les occasions. Des fois, vous savez, le puck rentre juste parce que vous avez la confiance. En face, ce soir, leur Top-Scorer Roman Cervenka est bon, c'est vrai. Mais il marque aussi parce qu'il est en confiance. Nous, il faut qu'on joue le plus simplement possible et retrouver la foi dans nos capacités pour mettre ce puck dans le but. Ça se joue juste à ça. C'est dans la tête! A nous de travailler là-dessus pour la suite.

«Il suffit peut-être d'un goal et paf! C'est parti!» Damien Riat

Le gros week-end à venir, avec un derby, ça peut permettre de retrouver ça?

Voilà. On sait que, déjà, chaque point est important. Même si ce n'est que le début de la saison. En plus, dans un derby comme samedi, il y aura encore plus d'intensité. Ce sera intéressant et à nous de montrer un autre visage. Pour les fans. Quand eux ont du plaisir, c'est que nous on en a sur la glace.

On a l'impression que tant à domicile que sur le power-play, il y a besoin d'un déclic. Qu'il se passe quelque chose.