Selon nos informations, Genève-Servette ne pourra désormais plus compter sur Damien Riat. L'ailier international, prêté par les Washington Capitals au club des Vernets, a été rappelé et décollera tout soudain. Selon toute vraisemblance, le Genevois commencera la saison avec Hershey, le club ferme des «Caps». Les Bears disputeront leur premier match de la saison le 5 février prochain.

Retourné dans son club formateur au début du présent championnat, Damien Riat a aidé les Aigles à prendre un excellent départ. Associé dans un premier temps à Linus Omark et Joel Vermin, il a totalisé 18 points (11 buts) en 20 matches. Le buteur a hélas manqué sa sortie, puisqu'il a écopé d'une pénalité de match face à Lugano le 8 janvier dernier, et qu’il avait ensuite été suspendu pour sept parties à la suite de cette charge contre Elia Riva. Six rencontres ont déjà été purgées.