Rap : Damso donne rendez-vous aux fans en mai 2025

Le rappeur belge a changé sa photo de profil sur les réseaux sociaux. L’image indique la date du 30 mai 2025. Les théories fusent.

L’un d’eux, par exemple, est persuadé que cette date va correspondre avec un concert d’envergure du Belge de 29 ans: «Le peu d’artistes qui ont annoncé une date lointaine c’était pour annoncer un Stade de France. Ça prend beaucoup de temps. 2022, c’est trop tôt il n’aurait pas eu le temps. 2023 aussi car il ne sortira pas d’album d’ici là. 2024, ça aurait été le plus logique… sauf qu’il y a les JO de Paris, le Stade de France deviendra un stade olympique. Damso au Stade de France en 2025 c’est sûr». Un autre pense que Damso sortira ce jour-là un film sur lequel il travaille depuis un an et qu’il a produit. D’autres encore prévoient qu’il annoncera soit sa fin de carrière ou qu’il sortira un dernier album avant de baisser le rideau. «Plus de 3 ans pour faire un album, c’est plus que ce à quoi l’artiste nous a habitués, alors qu’il a presque sorti un album par an entre 2016 et 2020», note cependant Mouv.fr.