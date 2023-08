Damso fait un break dans sa carrière et part en camping-car

Il l’avait annoncé en avril 2021, sur France Inter: «Être dans mon camping-car, faire mon studio dedans et faire le tour du monde, c’est mon rêve.» Et Damso, qui s’est produit au Paléo, a tenu sa promesse. Dimanche 27 août 2023, alors qu’il terminait son concert au festival V& B à Château-Gontier-sur-Mayenne, en France, le rappeur a annoncé à son public qu’il allait faire un break dans sa carrière: «Je vous souhaite le meilleur dans vos projets, je vais mettre «Mosaïque solitaire» (l’un de ses tubes) et après ça je pars en camping-car.» Le Belge de 31 ans a toutefois rassuré ses fans en leur disant qu’il ne s’agissait là que d’un au revoir: «Merci beaucoup, on se capte en 2025.»