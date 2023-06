Dan d'Imagine Dragons chante pour une jeune ex-cancéreuse

On peut être une star planétaire et être touché par le sort d’une adolescente. Ça pourrait être le résumé d’une soirée vécue dans un bar d’Hollywood vendredi 16 juin 2023. En effet, Dan Reynolds, leader et chanteur d’Imagine Dragons, groupe au succès maous, a chanté le morceau «Whatever It Takes» pour une ado de 16 ans en rémission d’un cancer.