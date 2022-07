People in the City fera vibrer le stade de la Tuilière

People in the City à Lausanne : Dancefloors à l’ombre du stade de la Tuilière

L’événement électronique People in the City se tiendra le 31 juillet 2022 devant le nouveau stade lausannois.

Viken Arman est le coup de cœur des organisateurs de People in the City.

La party People in the City vivra une nouvelle édition, à l’extérieur du stade de la Tuilière, sous l’aile ouest. «On a été séduits par l’architecture de l’endroit. L’événement se déroulera sous une pointe saillante, épurée et minimaliste, qui a des parallèles évidents avec la musique électronique que l’on proposera», explique Koris, coorganisateur.