L’artiste danois qui avait volé les billets qu’il devait exposer a été condamné

Les œuvres, rebaptisées «Prends l’argent et tire-toi», avaient tout de même été exposées.

Il devait exposer pour l’équivalent de plus de 70’000 euros (67’000 francs) de billets de banque collés sur une toile mais avait finalement présenté des cadres vides et gardé la coquette somme: un tribunal a condamné lundi un artiste danois à rembourser la majorité du montant.

«La Cour a décidé que B (l’artiste) devait payer à A (le musée) 492’549 couronnes (63’000 francs), la somme due, moins le cachet de l’artiste et l’indemnité liée à l’accrochage», a indiqué dans un communiqué, le tribunal de Copenhague.

«Prends l’argent et tire-toi»

En 2021, le musée «Kunsten» d’Aalborg, dans l’ouest du Danemark, avait convenu de prêter une importante somme d’argent liquide à Jens Haaning pour qu’il puisse reconstituer une de ses anciennes œuvres représentant un an de salaire au Danemark et en Autriche, en coupures danoises et en euros.