Danemark: un projet de loi contre les autodafés du Coran

Le projet vise à modifier le code pénal en criminalisant «le fait de traiter de manière inappropriée, publiquement ou avec l’intention de diffuser dans un cercle plus large, un texte ayant une signification religieuse importante pour une communauté religieuse» reconnue, a expliqué le Folketinget, parlement danois, sur son site internet, détaillant la séance de ce 14 novembre. Tout contrevenant s’exposera à une peine de deux ans d’emprisonnement.

Plus de 480 autodafés

Entre le 21 juillet et le 24 octobre 2023 inclus, 483 autodafés et drapeaux brûlés ont été recensés au Danemark, selon les chiffres de la police nationale. Introduit fin août, le projet de loi a fait l’objet de modifications à la suite de critiques dénonçant des restrictions à la liberté d’expression et des difficultés de mise en œuvre de la première version.