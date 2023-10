Danemark: Une fusillade a fait un mort

Jeudi, un individu, portant une veste orange et un sac bleu pour livrer de la nourriture, a abattu à bout portant un homme de 37 ans. Le drame s’est déroulé vers 17 heures, près du théâtre Brême de Copenhague, au Danemark. Après les faits, l’inconnu s’est enfui en scooter et n’avait pas encore été retrouvé en soirée, selon TV2. La victime était connue des services de police. Le spectacle prévu a été annulé et la police a bouclé les lieux.