Alpes vaudoises : Danger d’avalanches: routes fermées et chalets évacués

Les importantes chutes de neige intervenues ces dernières heures impliquent un risque accru d’avalanches dans l’ensemble du massif alpin. Un avis de prudence a été lancé.

En raison du risque élevé d’avalanches et de glissement de terrain, plusieurs routes de l’Est vaudois sont surveillées et deux ont dû être fermées dans la nuit de jeudi à vendredi, et ce jusqu’à nouvel avis. L’axe routier reliant Lavey à Morcles est bouclé depuis le hameau d’Eslex en raison du risque d’avalanche spontanée. Une réévaluation se fera vendredi, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

La route entre Bex et Plans-sur-Bex est également fermée depuis Fregnières jusqu’à Plans-sur-Bex, avec une réévaluation vendredi. En cas de fermeture prolongée, la population des Plan-sur-Bex pourrait être isolée et sera prise en charge par les autorités.

Chalets évacués

Une partie des Alpes en alerte maximale

Le danger d’avalanche est par conséquent très élevé. Il oscille entre 4 et 5, le degré le plus élevée. «Un danger aussi élevé est très rare», selon l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). Cette situation a poussé les autorités vaudoises et valaisannes à lancer un appel à la prudence. Elles appellent la population à éviter toute pratique d’activités hivernales dans les zones à risque.