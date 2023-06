Canton de Vaud: Danger d’incendie de forêt marqué, appel à la prudence

Entre Roche et Yvorne, l’été dernier (archives).

Au vu des conditions météorologiques actuelles et des observations réalisées sur le terrain, la Direction générale de l’environnement (DGE) vaudoise tient à rappeler que le danger d’incendie de forêt est actuellement de degré 3 (marqué) sur une échelle de 5 dans les régions Jura-Côte et Plateau. «Les températures élevées des derniers jours, couplées à une bise modérée, ont contribué à assécher la litière forestière et à la rendre facilement inflammable», préviennent mardi les autorités.