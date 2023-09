Kim Kardashian participe à rendre l’ultra-maigreur à la mode

«On a compris, tu es devenue maigre»; «Tu as l’air famélique»; «Glamouriser la maigreur est irresponsable, tu as une responsabilité envers ta communauté». Kim Kardashian a essuyé de violentes critiques de la part d’abonnés après avoir posté un selfie le 17 août dernier. L’Américaine devenue célèbre grâce à son popotin, qu’elle aurait fait réduire il y a peu, est accusée d’avoir une mauvaise influence sur les personnes qui la suivent en faisant la promotion de la maigreur.

Troubles du comportement alimentaire

L’influence des années 2000

À l’image du pantacourt, la taille 0 (taille 32 en Suisse) s’inscrit dans le regain d’intérêt pour les tendances des années 2000. À l’époque, point d’Ashley Graham, de Lizzo ou de Jill Kortleve, les célébrités, que ce soit dans la mode, sur les écrans ou dans la musique, se devaient d’être maigres. On assiste aujourd’hui au retour de l’esthétique «heroin chic», apparue dans les années 1990 et promue par le milieu de la mode, qui glorifie une minceur extrême obtenue grâce à des régimes alimentaires restrictifs ou des médicaments (voir encadré à la fin de l’article). Incarnation de ce mouvement, Kate Moss est célèbre pour avoir affirmé «nothing taste better than skinny feels» (rien n’a de meilleur goût que la sensation d’être maigre) dans une interview accordée au «Women’s Wear Daily», en 2009. Un mantra problématique dont la Britannique s’est aujourd’hui distanciée.