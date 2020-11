Canton du Tessin : Dangereux incendie au bord du lac de Lugano

Un énorme feu s’est déclaré lundi en fin d’après-midi à Maroggia (TI). La population est appelée à fermer portes et fenêtres et à arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation.

Le trafic routier est perturbé et les liaisons ferroviaires entre Melide et Capolago sont réduites (photo prétexte). KEYSTONE

Un gros incendie s’est déclaré à Maroggia (TI), au bord du lac de Lugano. Alertswiss, l’app de la Confédération pour la protection de la population, recommande d’éviter la zone. La population est appelée à fermer portes et fenêtres et à arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation.

L’incendie dégage une forte odeur désagréable. Le trafic routier est perturbé et les liaisons ferroviaires entre Melide et Capolago sont réduites, ont indiqué les CFF.