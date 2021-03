À la fin de l’hiver, le cerf élaphe perd ses bois. C’est donc la bonne période pour se rendre en forêt si on veut en trouver. Le problème? Ceux qui tentent leur chance sont de plus en plus nombreux et tous ne respectent pas les règles. En particulier, certains n’hésitent pas à se rendre dans les zones de tranquillité, malgré l’interdiction d’y pénétrer du 1er janvier au 30 avril. «Désormais, un post sur Facebook ou sur Instagram mentionnant des bois de cerf peut entraîner une véritable ruée dans des endroits peu ou pas fréquentés auparavant», déplore un garde-faune, dans « La Gruyère ».

Pire, un piège a même été découvert dans le versant nord de la Dent-de-Broc. Il s’agissait de fils de fer formant de petites boucles, où les cerfs étaient susceptibles de coincer leurs bois. Une pierre à sel aurait servi d’appât. Ce genre d’installation est bien sûr illégal. Non seulement il est interdit de nourrir les animaux, mais cela s’apparente aussi à de la maltraitance. De plus, entre les cerfs les plus âgés et les plus jeunes, il peut y avoir de grandes différences de dates pour la perte de ces parures. Ainsi, si c’est un jeune qui tombe dans le piège, il risque clairement d’y laisser sa peau.