Football: Dani Alves placé en détention provisoire pour agression sexuelle présumée

Football : Dani Alves en détention provisoire pour un viol présumé

Après avoir été entendu en garde à vue, l’ex-joueur du FC Barcelone et du PSG a été mis aux arrêts, vendredi en Espagne. Il nie les faits.

Le défenseur brésilien Dani Alves a porté les couleurs du Barça entre 2008 et 2016 puis en 2022.

«La magistrate a décidé le placement en détention provisoire» du joueur, comme l’avait demandé plus tôt le parquet, a ajouté l’instance.

Accusé de viol

Risque de fuite du joueur

Le tribunal avait annoncé l’ouverture d’une enquête pour agression sexuelle le 10 janvier, après le dépôt d’une plainte par la jeune femme huit jours plus tôt.

D’après la source proche du dossier, le placement en détention provisoire de Dani Alves a été décidé en raison du risque de «fuite» du joueur brésilien, et de l’absence de traité d’extradition entre le Brésil et l’Espagne.

Dans un message vidéo transmis à la chaîne espagnole Antena 3 et diffusé le 5 janvier, le joueur a nié catégoriquement les faits.

Alves nie les faits

«Le 30, il est allé dîner avec ses amis, pour déconnecter un peu, il en avait bien besoin. Il est sorti danser et profiter de la musique comme il sait le faire. Et c’est tout. Il n’a rien fait de mal», a affirmé pour sa part son épouse espagnole, Joana Sanz, dans une interview diffusée le 9 janvier sur la même chaîne, qualifiant cette information de «sans queue ni tête».

Ex-joueur du FC Barcelone, de la Juventus et du Paris Saint-Germain, footballeur le plus titré au monde (43 trophées), Alves avait passé quelques jours de vacances à Barcelone fin décembre après avoir participé au Mondial au Qatar avec la sélection brésilienne et avant de retrouver son actuel club des Pumas de Mexico.