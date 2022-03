Football : Dani Alves: «Messi n’est pas à sa place à Paris»

Dans une récente interview, le Brésilien du FC Barcelone a plaidé pour un retour en Catalogne de l’Argentin, qui vit actuellement une saison compliquée au Paris Saint-Germain.

«Tous ceux qui partent de Barcelone le regrettent. Tous. Certains diront que non, mais tous ceux qui partent le regrettent, parce qu’il n’y a rien de mieux que Barcelone.» Dans un récent entretien pour ESPN, le défenseur du FC Barcelone Dani Alvec a évoqué la situation de Lionel Messi, qui vit actuellement une saison compliquée avec le FC Barcelone.

Auteur de deux buts en championnat de France, Lionel Messi (34 ans) est très loin de ses standards habituels dans la capitale française, où seul le titre de champion de France peut encore figurer à son palmarès après les éliminations du PSG en Ligue des champions et Coupe de France. L’ancien meneur du jeu du FC Barcelone, dont il a porté les couleurs de 2004 à 2021, est sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2023.

«Il ne prend pas de plaisir»

Coéquipier de «La Pulga» durant huit saisons à Barcelone (2008-2016), le Brésilien Dani Alves estime que Lionel Messi a fait une erreur en signant au PSG. «Il ne prend pas de plaisir. Leo rend le football si spécial, et il le fait quand il se sent bien. Quand c’est le cas, les autres en profitent aussi. Selon moi, il est déboussolé à Paris. Il n’est pas à sa place. À Barcelone, il vivait dans le meilleur endroit du monde pour pratiquer ce qu’il aime», a détaillé Dani Alves (38 ans), revenu à Barcelone cette saison après des passages à la Juventus, Paris et Sao Paolo.