Football: Dani Alves sera jugé pour agression sexuelle

Selon la presse espagnole, la juge d’instruction chargée de l’enquête a convoqué le footballeur mercredi pour une audience afin de lui notifier le procès et a assorti l’ouverture des poursuites d’une «caution» de 150'000 euros non destinée à permettre une sortie de prison mais imposée comme «une garantie» à avancer pour couvrir d’éventuels préjudices.

Incarcéré depuis le 20 janvier

Footballeur parmi les plus titrés de l’histoire, Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, où il a remporté 23 trophées. Il a également joué pour la Juventus Turin et le Paris Saint Germain.