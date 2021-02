En 2014, elle était l’un des deux Anges anonymes de l’émission de téléréalité diffusée sur NRJ12. Depuis lors, Dania Giò, 33 ans, a fait son petit bonhomme de chemin entre musique et comédie.

Le 26 janvier 2021, les téléspectateurs de la RTBF ont pu découvrir son audition à l’aveugle dans «The Voice Belgique» à l’issue de laquelle elle a choisi d’intégrer l’équipe d’Henri PFR. Ce mardi 16 février 2021, elle tentera de se qualifier pour la suite de l’aventure dans l’épreuve des Duels.

Comment vous êtes-vous retrouvée dans ce programme?

C’est l’un de mes amis qui me l’a proposé. J’ai envoyé un email avec une vidéo à la production. Sincèrement, je me disais «on verra» et les gens de l’émission ont aimé. Dans tout mon parcours, j’y suis toujours allée au feeling. Dès que quelque chose se présentait sur ma route, je le prenais comme un signe.

Ça a plutôt bien fonctionné cette fois.

Oui! J’ai découvert une équipe vraiment incroyable et magnifique. C’est un plaisir de travailler avec eux. Ils ont un côté humain qui est juste fabuleux. Ils sont à l’écoute de l’artiste et c’est génial. C’est une expérience assez unique.

Pourquoi avoir choisi Henri PFR, un DJ, comme coach?

Je l’ai choisi parce que je sentais que je devais aller dans son équipe. C’est vraiment une histoire d’instinct. C’est un compositeur, comme moi, ça a peut-être joué un rôle. Il est super, je suis très contente. Humainement, c’est une très belle découverte. Il respecte mon univers. Je n’ai que du positif à raconter sur cette émission.

Comment avez-vous choisi le titre que vous avez interprété durant votre audition à l’aveugle, «Thought Contagion», de Muse?

À la base, je voulais interpréter une autre chanson. Dans la liste qu’on m’a proposée, il y avait «Thought Contagion» et j’ai été inspirée pour en faire une version différente. Je dois avouer que sur scène, j’ai un peu perdu pied. C’est la première fois que j’avais autant le trac, je ne comprends pas ce qui s’est passé. Ça faisait des années qu’on m’écrivait des messages pour me dire de m’inscrire à «The Voice» et une fois sur place, j’ai réalisé que j’y étais. C’est peut-être pour ça.

Pourquoi ne pas avoir tenté la version française du télécrochet, sur TF1?

Ça me trotte dans la tête depuis quelques années, mais c’est un ami belge qui m’a proposé de faire «The Voice». J’y vais sans prise de tête et surtout pas en me disant que je veux devenir une superstar. Ça ne m’intéresse pas. Je fais mes chansons, je m’épanouis et je suis heureuse dans ce que je fais. «The Voice» est une expérience comme une autre et elle est vraiment intense.

Les gens vous parlent-ils encore des «Anges» aujourd’hui?