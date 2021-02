L’aventure «The Voice Belgique» se poursuit pour Dania. Mardi 16 février 2020, l’artiste genevoise de 33 ans a convaincu son coach, le DJ Henri PFR, de la qualifier pour les émissions en direct à l’issue de son duel face à Belassa sur la chanson «Side To Side», d’Ariana Grande et Nicki Minaj. « C’était un challenge d’interpréter ce titre. J’avais un peu de stress, mais rien à voir avec l’audition à l’aveugle. Ç a m’a permis d’être un peu plus dans ce que je suis capable de faire », raconte la chanteuse .

Il faut dire qu’avec le Covid, les répétitions se sont déroulées de manière un peu particulière. Dania et Belassa ne se sont vues que deux fois pour chanter ensemble. Elles n’ont donc pas pu créer de véritable chorégraphie et ont tout fait «au feeling». Le coach des deux jeunes femmes a également passé un peu de temps avec elles pour leur donner quelques conseils. «Il m’a dit de prendre ma place et de ne pas faire trop d’effets vocaux», se souvient Dania.