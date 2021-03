Des images difficilement soutenables. Cette semaine, le monde du ski retient son souffle après la chute effroyable de Daniel-André Tande durant la dernière étape de Coupe du monde à Planica en Slovénie. Lancé à plus de 100 km/h, le Norvégien a perdu l’équilibre et a heurté la piste à près de 100 mètres du tremplin.

L’athlète de 27 ans a été pris en charge à l’hôpital de Ljubljana. Il a été placé dans un coma artificiel, mais les médecins parlent de contrôles encourageants. «L’état de santé de Daniel-André Tande après la chute est stable», partageait la FIS sur Twitter jeudi soir. On apprenait aussi qu’il était touché à la clavicule et aux poumons. Vendredi, durant la suite de la compétition, son entraîneur se montrait aussi encourageant: «Le scanner de la tête et du cou n’a montré aucune anomalie. Les pronostics sont très positifs jusqu’à présent.» Il devrait être sorti du coma vendredi.