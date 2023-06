Hockey sur glace: Daniel Audette quitte le LHC pour le HC Ajoie

Suite aux arrivées à Lausanne du centre finlandais Antti Suomela et des défenseurs suédois Lawrence Pilut et Christian Djoos, les départs conjugués d’Audette, Martin Gernat (Lokomotiv Yaroslav) et de Cory Emmerton (Sierre) permettent d’équilibrer le contingent de joueurs étrangers: avec encore Jiri Sekac, Robin Kovacs, Michael Raffl et Mikka Salomäki dans l’effectif, le LHC compte actuellement sept renforts sous contrat pour le prochain exercice, alors que six peuvent être alignés simultanément.