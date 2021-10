C’est fait: Daniel Craig a désormais son étoile sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles. L’acteur britannique, star de «Mourir peut attendre», sa dernière contribution dans le rôle de James Bond, a ainsi rejoint les grands noms du cinéma. Sur le fameux Walk of Fame, il côtoie Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan, David Niven et Barry Nelson, tous anciens interprètes – plus ou moins sérieux – de 007.

Rami Malek, qui campe le sinistre Safin dans «Mourir peut attendre», a prononcé quelques mots, louant la générosité et le talent de Daniel Craig. Et son talent pour les cascades: «Il est capable de toutes les exécuter, un bras dans le dos et un salami Negroni dans la main», a-t-il raconté avec humour. Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, producteurs des derniers «James Bond», étaient également présents pour cette cérémonie. «Cette étoile vient couronner ton parcours parfait dans le rôle de 007», a déclaré Michael Wilson.