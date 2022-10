Royaume-Uni : Daniel Craig reçoit la même décoration que James Bond

L’acteur britannique, qui s’est glissé dans la peau du célèbre agent secret pour cinq films, a été fait compagnon de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges par la princesse Anne, mardi, à Londres.

Twitter – The Royal Family

L’acteur britannique Daniel Craig, qui a incarné James Bond au cinéma pendant quinze ans, a reçu la même décoration que l’agent 007 mardi, des mains de la princesse Anne, la sœur du roi Charles III. L’acteur de 54 ans, qui a joué James Bond dans cinq films, de «Casino royale» (2006) à «Mourir peut attendre» (2021), a été fait compagnon de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, un honneur rare que l’auteur Ian Fleming avait accordé à son agent secret.

«Nous vous attendions…», a tweeté le compte officiel de la famille royale, reprenant une des répliques les plus célèbres de la saga. Une photo montre Daniel Craig incliné et souriant devant la princesse Anne, lors d’une cérémonie au château de Windsor. Cette décoration a été remise à l’acteur «en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au cinéma et au théâtre».