Royaume-Uni : Daniel Craig saigne pendant une interview sans s’en rendre compte

L’acteur britannique s’est écorché le front juste avant un entretien avec Javier Bardem. Il a plaisanté en disant qu’il n’était même pas capable de se blesser correctement.

C’est une fin d’interview à distance plutôt insolite à laquelle ont assisté les lecteurs de la version en ligne de «Variety». Après avoir discuté et évoqué leurs souvenirs de tournage durant une trentaine de minutes, Daniel Craig – qui a son étoile à Hollywood – et Javier Bardem s’apprêtaient à se dire au revoir, quand l’Espagnol a posé une dernière question au Britannique.

«Qu’est-ce qui t’est arrivé ici?», a questionné Bardem en montrant le front de Craig sur lequel on pouvait voir un petit peu de sang. L’ancien interprète de James Bond a paru très surpris et s’est d’abord demandé s’il ne s’était pas cogné la tête quelque part, avant de dire qu’il s’agissait probablement d’un bout de sandwich. Ce n’est qu’après être allé se regarder dans un miroir que celui qui préfère les bars gays a trouvé la cause de sa blessure. «Ils m’ont envoyé ce magnifique ring flash que j’ai installé avec un iPad au milieu. Et il m’est tombé sur la tête juste avant qu’on commence», a-t-il expliqué, provoquant l’hilarité chez son confrère.