Daniel Jones est devenu cette semaine la risée de toute la NFL, et ce bien malgré lui. Le quarterback de 23 ans, sélectionné en 6e position de la draft de 2019 par les New York Giants, passe en boucle dans tous les bêtisiers sportifs depuis jeudi.

En cause, son incompréhensible chute face aux Philadelphia Eagles. Alors qu’il s’en allait tout seul marquer un touchdown après une course de près de 80 yards (73 mètres) dans le troisième quart temps, l’Américain s’est effondré tout seul à quelques mètres de la ligne de but.

Au final, le moment d’égarement de Daniel Jones a quelque peu coûté au Giants, puisque l’équipe new-yorkaise s’est inclinée 22-21 face à la franchise de Pennsylvanie, alors qu’elle menait 21-10 à six minutes de la fin de la rencontre. «J’ai juste essayé de courir plus vite et je me suis encoublé», a tenté de se justifier Jones après la rencontre.