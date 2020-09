Quand Koch a terminé son discours, un conspirateur s’est approché de lui et l’a accusé de répandre des mensonges sur le virus. Tous les conspirateurs ont confronté l’ancien chef du département des maladies transmissibles à l’Office fédéral de la santé publique avec leurs théories du complot. Daniel Koch n’a pas semblé bouleversé et les a néanmoins écouté s attentivement.

Mais la situation est devenue de plus en plus désagréable et les sceptiques sont devenus plus agressifs en lançant de violentes accusations à Daniel Koch. Il a alors décidé de mettre fin à la discussion et est parti par la porte arrière du Grossmünster. Interrogé par le tabloïd, Daniel Koch n’a pas voulu commenter la soirée.