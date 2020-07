Daniel Koch: «La question du masque est surfaite»

Rédiger un nouveau commentaire

Mais que voulez-vous au début de l'épidémie la Suisse, comme tous les pays d'ailleurs, manquait de masques. M. Koch n'allait pas préconiser les masques tout en sachant qu'il y en avait juste assez pour le personnel soignant. En plus Monsieur Koch comme Berset et les autres a dit ce qu'on lui demandait de dire. Tout est préparé d'avance!!

Zorro 13.07.2020 à 13:38

L’autre coronavirus, Sars, très proche de sars-cov2 (ou corona en langage populaire) était connu pour être transmis par des gouttelettes et aérosols. Les chinois ont imposé le masque à tout le monde. Ici, comme on se croit plus intelligent que tout le monde on dit que le port de masque est surfait! D’ailleurs on a des preuves scientifiques que l’aerosol contenant le virus reste dans l’air pendant une heure, vous pouvez vous lavez les mains ou garder une distance de 1 à 2 mètres, c’est le masque qui va vous protéger. Il faut avoir le courage de dire qu’on s’est trompé .