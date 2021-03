Football : Daniel Koch: «L’Euro dans 12 pays, une difficulté et une chance»

Pour le médecin Daniel Koch, ancien «M. Covid» de la Suisse devenu le conseiller sanitaire de l’UEFA, cette solution offre des solutions de repli face à la pandémie.

Une garantie à 100% n’existe pas, parce qu’une pandémie réserve toujours des surprises. Mais pour le moment, je suis très confiant sur la tenue de ces événements, qu’il s’agisse des JO ou des autres grandes compétitions. Il faudrait de grands changements pour que ce ne soit pas possible. On ne va pas se débarrasser totalement du virus. Mais on a l’expérience de l’été passé, avec de nouveaux atouts: beaucoup plus de tests, variés et plus rapides comme les tests salivaires, une campagne vaccinale qui a déjà pris un bon rythme dans plusieurs pays, et naturellement, plus de gens immunisés parce qu’ils ont déjà eu le virus. Par ailleurs, dans presque tous les pays, la situation est bien meilleure qu’il y a quelques semaines: les contaminations diminuent et la surcharge des hôpitaux également. Je suis persuadé qu’à l’été, la situation épidémique sera sans comparaison avec celle de cet hiver.