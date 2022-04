CYCLISME – Daniel Martinez s’adjuge le Tour du Pays basque

Daniel Felipe Martinez (à gauche) a profité de la dernière étape du Tour du Pays basque pour tirer son épingle du jeu et s’imposer.

Le Colombien Daniel Felipe Martinez (Ineos-Grenadiers) a remporté la 61e édition du Tour du Pays basque samedi à Arrate, après une 6e et dernière étape remportée avec panache par le local Ion Izagirre (Cofidis), malgré une chute à trois kilomètres de la ligne.

Un succès majeur pour le jeune coureur de 25 ans, déjà vainqueur du Dauphiné Libéré en 2020 et 3e de Paris-Nice mi-mars. Il a terminé quatrième de l’étape à Arrate, dans le temple du cyclisme basque, loin devant le porteur du maillot jaune Remco Evenepoel, et le tenant du titre slovène Primoz Roglic, leader après les quatre premières étapes.

Le jeune belge s’est bien battu pour défendre son maillot durant toute la journée, mais a fini par être distancé dans la dernière difficulté du jour, à cinq kilomètres de la ligne. Après une première accélération de Roglic dans la montée de Krabelin à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, cinq hommes sont parvenus à se détacher du groupe tracté par Evenepoel et Roglic. Jonas Vingegaard, Pello Bilbao, Ion Izagirre, Aleksandr Vlasov et Enric Mas ont rattrapé Davide Formolo, le dernier échappé de la journée, à 27 kilomètres de la ligne.

Evenepoel craque dans le final

L’Espagnol Mas a chuté dans la descente avant la montée d’Urkaregi, après avoir pris un virage trop large. Un coup dur similaire à sa chute lors de la 6e étape du Tirreno-Adriatico il y a un mois (le 12 mars), qui l’avait éjecté de la lutte pour le podium à l’avant-dernière journée de course.

Au pied de l’ultime montée de la journée vers Arrate, le groupe Evenepoel-Roglic a réussi à refaire son retard. Les six premiers du classement général se sont retrouvés ainsi en tête de la course à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. Dans la grande bataille finale, Evenepoel, seul et héroïque, s’est fait distancer à cinq kilomètres de la ligne.