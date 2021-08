Daniel Radcliffe : «Les gens sont étonnés que la célébrité ne m’ait pas fait péter les plombs»

L’acteur britannique constate que son entourage est surpris qu’il n’ait pas mal tourné avec les années. Et ce, malgré quelques passages à vide.

Le comédien britannique de 32 ans étonne par sa vie stable et bien rangée.

Daniel Radcliffe, 32 ans, qui a donné une récente interview au journal The Mirror , dit avoir su garder la tête froide: «Les gens sont étonnés que la célébrité ne m’ait pas fait péter les plombs.» Devenu enfant star à l’âge de 11 ans, il avait été projeté dans la lumière en incarnant le personnage de Harry Potter pendant plus de dix ans.

Sobre depuis 2010

Honnête, Daniel avait pourtant admis en 2019 avoir vécu un passage à vide avec une forte addiction à l’alcool. Sobre depuis 2010, il avait réussi à éviter les scandales dans la presse, contrairement à d’autres enfants stars tels que Macaulay Culkin , Lindsay Lohan ou Justin Bieber . Aujourd’hui stable et en bonne santé, à qui doit-il cette bonne conduite, si ce n’est à lui-même? «C’est une question qui revient souvent et je n’ai pas de réponse satisfaisante à donner.»

Le comédien a également depuis 2012 la chance d’être en couple avec l’actrice américaine Erin Darke, 36 ans. Il remercie aussi son père, Alan, agent littéraire, et sa mère, Marcia, directrice de casting, qui ont toujours été à son écoute: «À chaque film, ils me demandaient si je m’amusais et si je voulais continuer.»