Daniel Radcliffe et Erin Darke vont être parents

Daniel Radcliffe et Erin Darke vont devenir parents. Le couple s’est rencontré sur le tournage du film «Kill Your Darlings» en 2013 et a officialisé sa relation lors des Tony Awards l’année suivante. L’acteur de 33 ans et sa compagne de 38 ans n’ont depuis lors fait que quelques rares apparitions publiques ensemble et ont tenu leur vie amoureuse à l’écart de la presse. À un tel point, que personne ne sait d’ailleurs vraiment s’ils sont fiancés, mariés ou encore concubins.