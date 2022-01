Ski alpin - Daniel Yule: «Il y a eu des journées qui étaient bien difficiles»

Justement , pour un slalomeur, de dire que je suis monté sur le podium à pratiquement toutes les classiques est quelque chose que j’ai toujours e u e nvie de faire. Maintenant , il me reste la victoire à aller chercher à Wengen ou à Schladming pour vraiment parfaitement compléter le tableau. Aujourd’hui (dimanche), je suis juste très heureux de cette deuxième place. C’est le fruit de beaucoup de travail et là je suis très content de me retrouver sur le podium.