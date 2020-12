Zenhäusern aussi dans le coup

Au total, six Suisses seront au départ de la seconde manche (dès 13 heures) . Loïc Meillard a concédé plus de temps (23e, 1’’77). Le skieur d’Hérémence a précédé le Valaisan Luca Aerni (24e, 1’’87) et le Vaudois Marc Rochat (27e, 2’’14). Les trois hommes ont dû attendre longtemps avant de pouvoir valider leur qualification.