Ski alpin : Daniel Yule retrouve le succès en Coupe du monde

Pour Loïc Meillard, le podium s’est envolé

Loïc Meillard (26 ans), de son côté, a manqué l’occasion de décrocher un deuxième podium en deux slaloms, une semaine et demie après sa 3e place en France. Dossard No 1 sur le tracé initial, le Valaisan d’origine neuchâteloise a profité d’une neige immaculée pour établir le deuxième temps, en 49’’72. Bien parti durant son second passage, il a enfourché une porte à mi-parcours, achevant ses espoirs de grimper sur la boîte.

Parmi les autres Suisses, le Haut-Valaisan Ramon Zenhäusern (30 ans) et le Bernois Noel von Grünigen se sont respectivement classés 21e (+2’’06) et 26e (+3’’92). Le Vaudois Marc Rochat (30 ans), quant à lui, a chuté après une première manche de bonne facture (18e). Plus tôt dans la journée, le Grison Sandro Simonet (27 ans) n’a pas passé le cut. Quant au Genevois Tanguy Nef (26 ans) et au Nidwaldien Joel Lütolf (22 ans), ils ont chuté.