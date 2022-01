sponsored - Daniela Kesten sait pourquoi cela vaut la peine de passer un week-end à Zurich

En collaboration avec Suisse Tourisme, nous visitons les plus belles villes de Suisse et nous laissons les personnes qui les connaissent le mieux nous les faire découvrir: les habitants. Après avoir rendu visite à la boulangère Lea Gessler et à son collègue Leon Heinz à Bâle il y a un mois, Daniela Kesten, cofondatrice de la communauté de fitness, de yoga et de nourriture Templeshape, nous montre ce mois-ci ses endroits préférés à Zurich. Pour ceux qui souhaitent d’autres recommandations après la vidéo: voici cinq autres conseils de voyage pour votre court séjour à Zurich.

1 - Découvrir l’univers coloré de Frida Kahlo

Une exposition qui enthousiasme à tous les niveaux: "Viva Frida Kahlo - Immersive Experience". MAAG Music & Arts, Andy Juchli

La Lichthalle Maag accueille une première mondiale jusqu’à fin février 2022: l’exposition «Viva Frida Kahlo - Immersive Experience». L’histoire de la peintre mexicaine Frida Kahlo y est racontée en images et en sons. Les tableaux apparaissent sur les murs, le plafond et le sol dans une projection circulaire à 360 degrés. Simplement spectaculaire.

2 - Prendre un thé dans un chalet d’alpage zurichois

Sur l’Uetliberg se trouve, un peu cachée, une petite cabane à thé. Suisse Tourisme / Ivo Scholz

Si vous cherchez de l’air frais et une ambiance alpine, vous ne les trouverez pas seulement dans les régions montagneuses suisses, mais aussi à Zurich. Pour cela, il faut marcher une bonne demi-heure sur le sentier de crête de l’Uetliberg et bifurquer au panneau Teehütte. Après quelques minutes, on arrive à une petite cabane fondée et construite en 1906 par le Club alpin Steile Wand: la cabane à thé Fallätsche. Le dimanche, elle est ouverte aux visiteurs et propose, en plus de boissons, de petits snacks.

3 – Joli shopping

Entrer dans la boutique Label 17, c’est partir en voyage au Maroc. Label 17

Zurich regorge de boutiques et de magasins. Si l’on cherche de belles choses, on devrait visiter deux magasins. Le studio Asandri d’Alexandra Pfister et Stefan Wiedmer, dans la Josefstrasse, propose des produits design du monde entier. Derrière chaque produit se cache un artisanat des plus raffinés. Et lorsqu’on entre dans la boutique du Label 17 dans le Seefeld zurichois, on fait un voyage au Maroc. Christina McDaniel et David Pfrommer créent des sacs chics et toutes sortes d’accessoires et les font fabriquer dans des entreprises artisanales au Maroc.

4 - Pour manger, direction le Japon

Les trois restaurants Mori, Ikoo et Miki se sont associés pour créer le restaurant pop-up japonais Hikari Ramen. Jusqu’à fin février 2022, la cuisinière Keiko Iida, originaire de Kyoto, propose des soupes de nouilles japonaises végétariennes et végétaliennes. Ceux qui sont venus une fois deviennent vite des récidivistes, ses soupes sont comme un poème.

5 - Ici, on passe une nuit vraiment chic

Ici, les livres s’empilent du sol au plafond: la Wine-Library du B2 Boutique Hotel & Spa. B2 Boutique Hotel Zurich

Le B2 Boutique Hotel & Spa est situé dans l’ancienne brasserie Hürlimann. La Wine-Library est spectaculaire: une bibliothèque de 33 000 livres dans laquelle sont servis les vins les plus fins. On aime tout autant passer du temps dans les chambres élégantes ou s’offrir encore un moment de détente dans les bains thermaux.