J’étais si heureuse de pouvoir refaire une compétition. J’ai eu de bons sentiments en me mesurant aux autres filles. Je me sens en bonne forme physique

A Dubaï pour son grand retour à la compétition après plus d’une année, l a Soleuroise a avalé les 1,9 km de natation, 9 1 km à vélo et 21 km de course à pied en 3h56'54''. La Genevoise Imogen Simmonds était en tête à la mi-course avant de céder le passage à Daniela Ryf lors du semi-marathon. Chez les hommes, le Danois Daniel Baekkegard a remporté la mise. Premier suisse, le Bernois Andreas Salvisberg s’est classé au 4e rang.

«J’étais si heureuse de pouvoir refaire une compétition. J’ai eu de bons sentiments en me mesurant aux autres filles. Je me sens en bonne forme physique», a-t-elle déclaré après sa course victorieuse. «J’ai décidé de venir à Dubaï parce que c’est relativement proche de la Suisse, avec un vol direct de six heures depuis Zurich. Et puis, j’aime beaucoup venir ici, où j’ai déjà disputé de très bonnes compétitions.»